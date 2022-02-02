Эрдоган: у Турции и России сейчас лучшие отношения в истории

2 фев. 10:08

Турция надеется, что разногласия России и Украины Москвы будут урегулированы мирным путем, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в турецком городе Трабзон.

"Мы бы никогда не хотели войны между Россией и Украиной. Это плохой знак для региона. Как страна НАТО, мы не хотим такого, мы этого не приемлем. Надеюсь, этот вопрос удастся решить мирным путем", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что вскоре у него состоятся встречи с лидерами двух стран, а также отметил, что у Турции и России сейчас лучшие в истории отношения.

"У меня будет визит в Украину, а президент России Владимир Путин, в ближайшем будущем, посетит Турцию. Отношения между Турцией и Россией сейчас лучше, чем когда-либо в истории", - сообщил турецкий лидер.

Высокий уровень отношений Москвы и Анкары позволил существенно увеличить объем двусторонней торговли, указал Эрдоган.

Он напомнил, что о тесном сотрудничестве Турции и России в сфере стратегической продукции, в первую очередь поставок природного газа, и не исключил строительства в Турции второй атомной электростанции совместно с Россией. Турецкий лидер выразил надежду, что строящаяся при содействии российских специалистов АЭС "Аккую" начнет работать в 2023 году.

По словам турецкого лидера, соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРК С - 400 является важным шагом с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией.

"Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет", - напомнил он.

Эрдоган заявил, что цель внешней политики Турции заключается "не в том, чтобы нажить новых врагов, а в том, чтобы завести как можно больше друзей".