ВВС Турции атаковали позиции РПК в Ираке и Сирии

2 фев. 9:58

ВВС Турции совершили удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии. Об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что воздушная операции в регионах Дерик, Синджар и Караджак была проведена в соответствии с нормами международного права, статьей 51 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в рамках осуществления права на самооборону, и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом

"Были нанесены удары по убежищам, схронам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, а также по штабам и тренировочным лагерям боевиков", - приводит сообщение министерства ТАСС.