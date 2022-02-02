Сегодня утром в Сочи вспыхнул частный дом

2 фев. 9:56

Сегодня утром в Сочи сгорел частный дом, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру второго февраля в 07:19. Через минуту на место выехали спасатели. В 07:28 по прибытию на место ими было установлено, что горит одноэтажный частный дом. Через четыре минуты пожар был локализован на площади 50 кв м, - передает "АиФ-Юг".

Еще через десять минут открытое горение было ликвидировано, а в 07:45 пожар был полностью потушен.

Ликвидацией возгорания занимались восемь человек личного состава и две единицы техники, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.