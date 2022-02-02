В Германии выявлен максимум заразившихся коронавирусом за сутки

2 фев. 9:45

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 208 498, что стало самым высоким показателем за все время пандемии, говорят данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 196 пациентов.

Ранее максимум был зафиксирован 27 января, когда за сутки выявили 203 136 случаев заражения.

Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена у 10 186 644 жителей Германии.