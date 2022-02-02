Пограничники пресекли попытку ввоза оборудования для майнинга из Абхазии

2 фев. 9:38

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили попытку ввоза на территорию России оборудования для добычи криптовалюты.

В пункте пропуске Адлер пограничники выявили автомобиль Mercedes, следовавший из Абхазии. У автомобиля был пустой бак и неисправен топливный датчик. Водитель - иностранный гражданин 1989 года рождения - давал путанные объяснения, что вызвало подозрения. В результате углубленного досмотра иномарки был обнаружен тайник с пятью, так называемыми майнинг-системами и четыре запасных блока питания к ним.

Автомобиль и выявленное оборудование переданы представителям таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения, сообщает во вторник пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.