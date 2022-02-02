Россия запустит в Узбекистане производство инсулина

2 фев. 9:28

Одна из крупнейших биотехнологических компаний России "Герофарм" будет производить инсулин в Узбекистане.

Соглашение о начале разработки проекта производства и поставок жизненно необходимых лекарственных препаратов, в частности, инсулина, подписали в Москве "Герофарм" и руководство Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Будет создана рабочая группа для проработки проекта по локализации производства инсулинов в Узбекистане.

В ближайшее время будет утверждена "дорожная карта " по практической реализации проекта, включающую в себя конкретные мероприятия и сроки их выполнения.

Реализация проекта сделает ряд жизненно необходимых лекарственных средств доступными для жителей Узбекистана.