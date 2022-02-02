Политику Казахстана не будут согласовывать с Назарбаевым

2 фев. 9:11

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана сегодня одобрила предложенную сенатом поправку, отменяющую необходимость согласования с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики.

Депутаты мажилиса согласились с этим изменением, закон считается принятым и направляется на подпись президенту республики, - передает РИА Новости.

Ранее мажилис парламента Казахстана одобрил законодательные поправки, которые предполагают в законе о первом президенте Казахстана – Елбасы сохранить право Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. Впервые обратившись к казахстанцам с начала массовых беспорядков посредством видеообращения 18 января, возглавлявший Казахстан почти 30 лет 81-летний Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в стране обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером.