Помощники президентов США и Турции обсудили взаимодействие с Россией

2 фев. 8:56

Состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливан и помощника президента Турции Ибрагима Калын. Стороны обсудили дипломатическое взаимодействие с Россией и ситуацию вокруг Украины.

"Они подчеркнули общую приверженность как текущему дипломатическому взаимодействию, так и совместным усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России в отношении Украины", - говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

Также Салливан и Калын коснулись "региональных вопросов, в том числе усилий Турции и Армении, направленных на нормализацию отношений".