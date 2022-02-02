Россияне не готовы отказаться от фаст-фуда

2 фев. 8:43

Согласно результатам исследования медиахолдинга Rambler&Co, больше половины россиян употребляют фаст-фуд и не намерены от него отказываться, пишет РИА Новости.

"Медиахолдинг Rambler&Co узнал, входит ли в рацион интернет-пользователей фаст-фуд. 46% опрошенных россиян стараются не есть блюда быстрого питания, тогда как 54% не планируют от них отказываться", - показал опрос.

Обычно (42%) россияне едят фаст-фуд редко, 8% респондентов сообщили, что фаст-фуд включен в их рацион несколько раз в месяц, еще 4% россиян едят фаст-фуд несколько раз в неделю или даже каждый день.

Среди любителей фаст-фуда только 29% постоянно следят за своим весом.

Фаст-фуд привлекает россиян интенсивным вкусом и возможностью быстро перекусить, также такой пищей респонденты снимают стресс. Любимые фаст-фуд блюда россиян: различные бургеры (49%), куриные ножки или крылышки (20%), роллы в лепешке (16%), картошка (11%).

Граждане, не употребляющие фаст-фуд, назвали главной причиной вредность такой еды (80%).

Исследование проводилось на портале "Рамблер", участие приняли 400 тыс человек.