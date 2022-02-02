Талибы впервые назначили женщин на руководящие должности

2 фев. 8:21

Две женщины в Афганистане впервые с прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) получили руководящие должности.

Согласно информации на странице в Twitter Забихуллы Муджахида, заместителя министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве, доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" в Кабуле, а доктор Ариан назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

Назначения последовали после многочисленных встреч радикалов с представителями ряда стран и международных организаций, где не раз поднимался вопрос участия представительниц женского пола в общественно-политической жизни Афганистана.