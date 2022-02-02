В Совфеде рассказали, кого следует перевести на удаленку в первую очередь

2 фев. 8:09

Работающие родители первыми должны быть переведены на удаленный режим работы, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, пишет ТАСС.

Ранее в России рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленный режим работы.

"Думаю, что в первую очередь работодателям стоит переводить на удаленку одного из родителей, у которого ребенок, посещающий детский сад или начальную школу, оказался дома из-за того, что группа закрылась по причине выявленного больного COVID-19. Это позволит многим семьям решить вопрос, с кем оставить ребенка, и выполнять работу дистанционно", - заявила Святенко.

Основание для перевода на удаленку может послужить копия предписания Роспотребнадзора о закрытии группы в детском саду либо школьного класса на карантин.

В Минтруда РФ напоминают, перевод сотрудника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.