Госдолг США впервые в истории превысил $30 трлн

2 фев. 7:52

Государственный долг США достиг рекордного показателя, впервые преодолев отметку в $30 трлн, следует из данных американского Минфина.

В документе, опубликованном ведомством во вторник говорится, что совокупный государственный долг США составляет $30,012 трлн.

Как пишет The New York Times, текущие значения были достигнуты на несколько лет раньше, чем прогнозировалось из-за расходов на борьюу с пандемией. В том числе США выделили $5 трлн для выплат расширенных пособий по безработице, финансовой поддержки малого бизнеса и других стимулирующих выплат.

В конце 2021 года госдолг США превысил $29 трлн (около 125% ВВП), в связи с этим власти были вынуждены поднять потолок госдолга до $31,4 трлн.