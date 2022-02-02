У брошенного в больнице в Алматы ребенка нашлась бабушка

2 фев. 7:36

Правоохранители в Жамбылской области нашли родную бабушку двухлетнего мальчика, которого два месяца назад отец оставил в больнице.

Ребенок находится во второй городской детской больнице Алматы несколько месяцев. В конце сентября внимание полиции на улице привлек мальчик, одетый совсем не по сезону. Ребенка сопровождал отец, внешний вид которого указывал, что мужчина бездомный. По его словам, мать ребенка оставила их. Мальчика забрали в больницу, отец обещал найти жилье и забрать ребенка, но этого пока не случилось.

Полиции удалось разыскать бабушку мальчика, женщине 58 лет, она проживает в селе Мерке.

Дальнейшую судьбу ребенка решат органы опеки.