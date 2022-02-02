В Роспотребнадзоре заверили, что локдауна не будет

2 фев. 7:02

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью РИА Новости, что в России не идет речи о локдауне или других чрезвычайных мерах из-за возросшей заболеваемости на фоне распространения "омикрона".

"Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", - заявила Попова.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом в России продолжит расти, но в стране уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, а также диагностические средства. Кроме того, указала Попова, "у нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон "122".

Напомним, накануне в России выявили свыше 125 тыс случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии. Госпитализация за сутки увеличилась более чем на 90%.