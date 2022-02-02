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Глава Пентагона встретится с союзниками по НАТО в феврале

Pixabay

Министр обороны США Ллойд Остин в конце февраля посетит Европу, где встретится с министрами обороны стран НАТО, об сообщила корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Карла Бэбб.

"Остин отправится в Европу в конце этого месяца, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией из-за Украины", - написала она в твиттере со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Согласно информации, Остин станет участником встречи министров обороны НАТО, которую генсек альянса организует 16-17 февраля.

ФОТО Pixabay
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