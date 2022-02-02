В Махачкале организуют выставку художника Магомеда Даудова 

2 фев. 6:43

Выставка художника-графика, члена Союза художников России Магомеда Даудова под названием "Зимний покой" откроется 4 февраля в Центре этнической культуры, сообщает пресс-служба Музея искусств.

Отмечается, что Даудов посещает горы, самые отдаленные места с сохраненными традиционной культурой и предметами быта для того, чтобы поймать "уходящую натуру".

Персональная выставка "Зимний покой" ранее проводилась в конце прошлого года в Дербенте. Но, по словам арт-критиков, автор не представляет одни и те же работы в разных залах. Большая часть работ – та же, но в новом пространстве выставка сложилась по-новому. Стоит добавить, что выставка продлится до 5 апреля.