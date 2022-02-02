В Пекине началась эстафета олимпийского огня

2 фев. 6:25

Эстафета огня зимних Олимпийских игр 2022 года началась утром в среду в Пекине.

Мероприятие стартовало в 09:16 по местному времени (04:16 мск) в Олимпийском парке на севере китайской столицы.

"Объявляю старт эстафеты огня зимней Олимпиады 2022 года в Пекине", - заявил на торжественной церемонии первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

Эстафета олимпийского огня из-за пандемии проходит без зрителей и по сокращенному маршруту. Этапы расположены вдали от оживленных улиц и районов. Огонь пронесут по трем кластерам соревнований: по пять этапов выделили в Пекине и в городе Чжанцзякоу, еще два расположены в столичном районе Яньцин. Внутри олимпийского "пузыря", где проживают все иностранные делегации и расположены спортивные объекты, пройдет один, последний этап передачи огня - 4 февраля факел вернется в Пекин и прибудет в Олимпийский парк, где пройдет церемония открытия Игр.

В эстафете олимпийского огня примут участие около 1 200 факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет, среди них представители около 20 стран мира. Также в мероприятии примут участие роботы-амфибии, им предстоит переправить огонь под водой в реке Юндин, а беспилотники пронесут огонь по промышленному парку Шоуган (часть парка зимних Олимпийских игр).