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Администрация Ставрополя проводит первый конкурс молодежных социально значимых инициатив

Администрация Ставрополя проводит первый конкурс молодежных социально значимых инициатив

Первый "Ставропольский городской конкурс молодежных социально значимых инициатив" устраивает администрация краевой столицы, соответствующее сообщение опубликовано на ее сайте.

"Он призван поддержать молодых людей в реализации лучших социальных проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику. Предполагается поддержка по развитию творческих способностей, повышению гражданской активности молодежи путем реализации инициатив-проектов", - отмечено в нем.

Мысль о таком конкурсе появилась после встречи главы Ставрополя Ивана Ульянченко с лучшими молодежными активистами в июне прошлого года, на ней обсуждались актуальные вопросы в области интересов студенчества и выработки совместных предложений по совершенствованию поддержки молодежных инициатив. Градоначальник обещал тщательно рассмотреть аспекты, требующие финансовой помощи.

Подать заявку на конкурс можно с 21 февраля и до 11 марта включительно. Проект-победитель может получить до 100 тыс рублей.
 

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