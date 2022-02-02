Администрация Ставрополя проводит первый конкурс молодежных социально значимых инициатив

2 фев. 5:25

Первый "Ставропольский городской конкурс молодежных социально значимых инициатив" устраивает администрация краевой столицы, соответствующее сообщение опубликовано на ее сайте.

"Он призван поддержать молодых людей в реализации лучших социальных проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику. Предполагается поддержка по развитию творческих способностей, повышению гражданской активности молодежи путем реализации инициатив-проектов", - отмечено в нем.

Мысль о таком конкурсе появилась после встречи главы Ставрополя Ивана Ульянченко с лучшими молодежными активистами в июне прошлого года, на ней обсуждались актуальные вопросы в области интересов студенчества и выработки совместных предложений по совершенствованию поддержки молодежных инициатив. Градоначальник обещал тщательно рассмотреть аспекты, требующие финансовой помощи.

Подать заявку на конкурс можно с 21 февраля и до 11 марта включительно. Проект-победитель может получить до 100 тыс рублей.

