В ВОЗ дали прогноз об окончании острой фазы пандемии во всем мире

2 фев. 3:25

Мир может выйти из острой фазы пандемии коронавируса COVID-19 уже в 2022 году. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что это станет возможным при ответственном поведении людей. "Если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут сидеть дома на карантине, то тогда, я убежден, в этом году мы все выйдем из острой фазы и сможем наладить свою жизнь", - поведал представитель организации.

Клюге пояснил, что это не означает, что вирус не вернется, потому что "многие люди уже переболели. "Будут различные штаммы, но мы должны научиться жить с вирусом, чтобы в случае новой волны заболеваемости без промедления достать из шкафа свои респираторы и вести себя в соответствии с мерами общественного здравоохранения", - цитирует его ТАСС.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ, ситуацию можно сделать намного лучше, если люди будут держаться вместе, прививаться, делать бустерные прививки и соблюдать все предписания, которые вводят органы власти.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 380 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 986 913 случаев заражения.