Казахстан возобновит авиасообщение с Азербайджаном

2 фев. 4:30

Азербайджан и Казахстан возобновят авиасообщение с 18 февраля, частота полетов будет увеличена.

Согласно решению межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, с 18 февраля 2022 года азербайджанская авиакомпания ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" возобновит авиарейсы между Актау и Баку. Полеты будут выполняться в понедельник, среду и субботу на самолете типа A319.

В комитете гражданской авиации Казахстана отметили, что рейсы планируется выполнять при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 380 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В Казахстане выявили 1 325 293 случаев заражения.