В Белом доме сообщили о готовности Байдена к дальнейшим контактам с Путиным

1 фев. 23:55

Президент США Джо Байден сохраняет готовность к дальнейшим контактам со своим российским коллегой Владимиром Путиным с целью обсуждения проблем безопасности в Евроатлантике. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент, безусловно, продолжает оставаться открытым для этого. Если будет решение, что это надлежащий и наиболее конструктивный шаг на перспективу", - сказала она, отвечая на вопрос о том, по чему Байден пока не идет на новый контакт с Путиным.

Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома отметила, что Вашингтон полностью готов к продолжению дипломатического взаимодействия с Москвой по безопасности в Европе. "Абсолютно. Дверь для дипломатии остается открытой", - цитирует Псаки ТАСС.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Накануне США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.