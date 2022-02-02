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Бали, Таиланд и Филиппины открываются для туристов

Washigton Post
Бали, Таиланд и Филиппины открываются для туристов

Индонезийские власти объявили, что на этой неделе Бали открывается для всех иностранных туристов. Они надеются вернуть отдыхающих на остров, который практически весь 2021 год был закрыт для посещений в связи со строгими ограничениями, пишет Washigton Post. Лухут Панджайтан, министр-координатор по морским делам и инвестициям сообщил, что с пятницы страна начнет принимать полностью вакцинированных иностранцев, период картина для которых уменьшен с недели до пяти дней по прибытию.

Ранее граждане многих стран не могли попасть на живописный остров в Юго-Восточной Азии. В середине октября прошлого года Индонезия открыла авиасообщение с 19 странами, в том числе Китаем, Индией, Францией и Южной Кореей. Решение было принято, несмотря на рост количества заболевших коронавирусом. По данным The Washington Post, на этой неделе в стране было зарегистрировано 1609 заболевших на 100 тыс. жителей, ежедневное количество инфицированных выросло на 236% за последние семь дней.

Даже несмотря на всплеск коронавируса, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний присвоили Индонезии первый, низкий, уровень опасности. Путешественникам рекомендовано проверять статус своих вакцинаций, в том числе и возможной ревакцинации накануне поездки. Госдепартамент США, в свою очередь, присвоил Индонезии четвертый, самый высокий, уровень опасности с точки зрения потенциального терроризма и природных катаклизмов.

Бали, популярное туристическое направление, многие жители которого зависят от туризма, серьезно пострадал в результате пандемии. Поскольку все международные рейсы на острове были запрещены большую часть 2021 года, по данным CNN, с января по октябрь на острове побывали всего 45 иностранных посетителей по сравнению с 1,05 млн в 2020 году и 6,2 млн в 2019 году. До того как Бали отменил запрет на международные рейсы в октябре, туристы прибывали на остров на яхтах. За первые шесть недель после открытия всего 153 человека подали заявки на туристические визы, сообщает Аль-Джазира.

Кроме Бали свои границы открывают и другие азиатские страны. С 1 февраля в рамках тестовой программы Таиланд восстановил прием туристических заявок после приостановки в связи с волной ”омикрона”. Филиппины начнут принимать вакцинированных туристов и путешествующих по делам без карантинных ограничений, начиная с 10 февраля.

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