Зеленский заявил об ответственном отношении Украины к минским соглашениям

1 фев. 23:52

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что "нормандский формат" (Германия, Россия, Украина и Франция) является единственной работающей площадкой по урегулированию кризиса на Донбассе.

"Мы понимаем, что сегодня "нормандский формат" <...> - это единственная площадка, которая работает, это единственный формат, в котором могут встретиться лидеры", - отметил он. "Я не хочу говорить про пункты "Минска". Разные прочтения, я доволен не всеми пунктами, мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений", - сказал украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что не помнит, кто подписал минские соглашения, но точно знает, кто должен их выполнять. При этом он отметил, что Киев ответственно относится к минским соглашениям. "<...> Мы ответственно относимся к тем или иным соглашениям. Я понимаю, что такое минские соглашения", - уточнил глава украинского государства.

Помимо этого, он сообщил, что Киев ведет много переговоров о трехсторонних форматах, о двусторонних форматах с Москвой.