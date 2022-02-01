Турецкий парламент рассмотрит законопроект о военном сотрудничестве с Азербайджаном

1 фев. 23:48

Во вторник, 1 февраля, на рассмотрение в парламент Турции был внесен законопроект, предусматривающий возможность для Турции и Азербайджана совместно действовать в рамках сотрудничества в военной и оборонной сферах.

Ранее сегодня данная декларация была утверждена парламентом Азербайджана. Документ подписали 15 июня 2021 года в городе Шуша президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Декларация предусматривает оказание Азербайджаном и Турцией взаимной помощи "в соответствии с Уставом ООН в случае возникновения угроз или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ" одной из сторон.

Один из пунктов документа предполагает продолжение совместных усилий Баку и Анкары по модернизации вооруженных сил в соответствии с современными требованиями, передает ТАСС.