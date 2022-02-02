Запрет на въезд мусульман в США: Байден не смог решить проблемы

Исламофобия была краеугольным камнем идеологии экс-президента США Дональда Трампа. Во ходе предвыборной кампании в 2015 году Трамп призывал ”к полному и безоговорочному запрету для мусульман на въезд в США”. Одним из первых его указов в качестве президента стало распоряжение о запрете на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Йемена и Сирии. Впоследствии Трамп расширил указ, добавив в него государства Азии и Африки, напоминает Middle East Eye.

Вступив в должность президента в январе 2021 года Джо Байден сразу же отменил антимусульманский указ, однако исламское сообщество по-прежнему сталкивается с препятствиями. Ситуация с получением иммиграционных виз усугубилась на фоне пандемии COVID-19 из-за ограничений на передвижение и закрытия посольств. В феврале 2021 года на рассмотрении находились 473 тыс. прошений о визе, и это не включая те, которые уже находились на разных стадиях процесса одобрения.

Многие иммигранты-мусульмане из ранее запрещенных стран до сих пор ждут ответа от правительства по поводу статуса своих обращений в надежде, наконец, воссоединиться со своими семьями. Рамин Рагифар получил визу в рамках лотереи ”Грин-кард” еще в 2019 году. Он мечтает о том, чтобы приехать в США и построить карьеру в области медицинских исследований. Однако специалисту иранского происхождения пришлось отказаться от многочисленных предложений по работе из-за запрета Трампа. С тех пор, как президент Джо Байден отменил решение Трампа, прошел год. И хотя изначально отмена запрета вызвала оптимизм, ситуация у Рагифара, как и многих других граждан из мусульманских стран, значительно не изменилась.

Отсутствие четкого руководства

До сих пор не было разработано четкое руководство в отношении тех, кто не получил визу во время действия запрета: Госдепартамент тогда отказал в визах 40 тыс. человек. Сегодня многие из них вновь подают прошение, как и в первый раз, в рамках длительного, дорогого и эмоционально изнуряющего процесса. Многие не уверены, что их усилия стоят того, поскольку уверенности в получении визы нет. По данным Госдепартамента, в результате действия запрета 1,5 тыс. детей были разлучены со своими американскими родителями, более 3 тыс. родителей - со своими американскими детьми, около 4 тыс. человек были оторваны от своих семей.

Одна из сложностей, с которой, например, столкнулся Рагифар, заключается в том, что победители лотереи ”Грин-кард”, которым было отказано во въезде во время действия "мусульманского запрета", не могут вновь подать прошение о визе, поскольку Байден не включил их в список тех, кому можно заново обращаться за визой после отказа. Администрация Байдена уверена, что Конгресс должен предоставить такую возможность для тех, кто был одобрен, но не смог получить визу. Более того, мужчины-иранцы, прошедшие военную службу, по-прежнему не имеют права на въезд в США, вне зависимости от того, как давно они служили. У многих из них жены, дети и родители живут в США, но возможности воссоединиться у них нет.

Тяжелые последствия

Важным аспектом остается и восстановление работы консульств для облегчения процесса подачи заявок гражданам стран, ранее попадавших под запрет. Для иранцев проблема особенно насущна, поскольку в Иране нет американского посольства. В результате иранские студенты практически лишены возможности подать заявку на получение визы. Некоторым из них пришлось перенести или даже отказаться от поступления в американские учебные заведения.

Тем, кому все-таки удалось получить визу, тоже неспокойно: они переживают из-за возможной депортации. С января 2019 по январь 2020 года более десятка иранских студентов с действующими визами, получающие высшее образование в США, были отправлены в Иран после длительных задержаний, допросов и в целом унизительного обращения. Их визы были отозваны, несмотря на крайне сложный изначальный процесс проверки данных.

Иранское и ирано-американское сообщества также серьезно пострадали после убийства в результате ракетного удара США иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Американские пограничники арестовали десятки иранцев и американцев иранского происхождения, возвращавшихся из Канады, для дополнительной проверки.

На прошлой неделе более 100 организаций отправили администрации письмо с 13 предложениями по устранению вреда, причиненного "мусульманским запретом". Среди них определение пострадавших сообществ, рассмотрение дел тех, кому было отказано в визах, а также восстановление работы консульств.