В ОПЕК+ предсказали, что будет с рынком нефти в 2022 году

1 фев. 22:58

В 2022 году глобальный рынок нефти будет находится в состоянии переизбытка предложения. Об этом говорится в докладе технического комитета ОПЕК+.

Эксперты полагают, что во второй половине 2022 года мировой спрос на нефть превысит уровни, предшествующие наступлению пандемии коронавируса COVID-19, со здоровой тенденцией к восстановлению.

В докладе также сохраняется прогноз по росту спроса на нефть на 4,2 млн баррелей в сутки 2022 году, до 100,8 млн баррелей в сутки. При этом в документе отмечается, что спрос превысит докризисный уровень на 0,2 млн баррелей в сутки.

При этом эксперты предупреждают, что влияние омикрон-штамма на нефтяной рынок может иметь "значительные неопределенности". Помимо этого, рисками для темпов восстановления экономики являются политика Центральных банков, высокая волатильность на товарных рынках, недоинвестирование нефтяной промышленности, высокий уровень госдолга в некоторых странах и высокие геополитические риски, отмечают в техническом комитете ОПЕК+.