Венгрия балансирует между Россией и Западом

Проблемы обеспечения европейской безопасности стали одной из главных тем, обсуждавшихся на сегодняшних пятичасовых переговорах в Кремле Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На встрече Путин рассказал, что за 11 месяцев прошлого года товарооборот вырос на 30%; в Венгрии продолжается строительство атомной электростанции ”Пакш”; а 55% потребляемой Венгрией нефти, 80% газа поступает из России. В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию до 2036 года.

Президент РФ также напомнил, что Москва направила НАТО и США свои предложения о заключении письменных взаимных обязательств на предмет европейской безопасности. Орбан поблагодарил Путина за помощь в вакцинации от коронавируса (900 тыс. граждан Венгрии были привиты "Спутником"), за нефть и газ и заверил, что ни один из руководителей стран Европейского союза не хочет войны, и все выступают за политическое решение проблем.

В преддверии встречи Путина и Орбана внештатный научный сотрудник по вопросам Центральной Европы в Немецком фонде Маршалла Даниэль Хегедус заявил Deutsche Welle: "Орбан надеется убить двух зайцев. Во-первых, он стремится сохранить особый статус отношений с Россией. Во-вторых, в свете грядущих выборов в Венгрии, ему необходимо обеспечить энергетические нужды страны за счет увеличения поставок российского газа”.

По словам Андраша Раца, старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям, стремление Орбана обеспечить энергонезависимость Венгрии выгодна и Москве: ”В 2014 году Венгрия подписала с российской государственной корпорацией по атомной энергии ”Росатом” контракт на строительство двух дополнительных энергоблоков на АЭС ”Пакш”. Проект, финансируемый за счет предоставленного Россией кредита в объеме €10 млрд ($11 млрд), служит укреплению деловых связей между двумя странами. До этого соглашения у ”Росатома” были проекты по всему миру, кроме ЕС. Подписание сделки с Венгрией - важный шаг для компании, поскольку многие структуры считают, что если ты хорош для ЕС, ты хорош и для других стран”.

Эксперты Deutsche Welle также акцентируют внимание на том, что в сентябре 2021 года Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с российским ”Газпромом” на поставку 4,5 млрд кубометров российского газа в страну через Сербию и Австрию в обход Украины. Контракт разозлил украинских чиновников, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба даже заявил, что контракт ”противоречит национальным интересам Украины и подрывает украинско-венгерские отношения”.

Незадолго до визита Орбана в Москву венгерская оппозиционная партия опубликовала заявление, призвав премьера отменить встречу, поскольку предстоящие переговоры ”посылают сигнал о том, что НАТО и члены ЕС не едины в своей позиции по непринятию предложений Путина”.

Олег Игнатов, старший аналитик из брюссельской Международной кризисной группы заметил: "Орбан получил всё, что ему было нужно от России - очень выгодный газовый контракт. Условия его лучше, чем у многих других покупателей российского газа. При этом Венгрия не отказывается от политики ЕС в отношении России”.

Стоит заметить, что Венгрия, Польша, Чехия и Словакия поддержали стремление НАТО оказать помощь Украине, но Будапешт не спешит проявлять лояльность к Киеву из-за прошлых противоречий. Тем не менее Венгрия вряд ли займет отличную от ЕС позицию в отношении европейской безопасности.

Лидеры США и ЕС обсуждают возможные санкции в отношении России, в том числе торговые запреты и отказ от энергетических поставок. По мнению Даниэля Хегедуса, несмотря на обсуждение новых санкций, Орбан понимает, что любая предпринятая им попытка разрядки напряженности будет служит национальным интересам его страны, а возможный кризис на Украине приведет к тому, что Венгрии (как челну НАТО и ЕС) придется балансировать между Западом и Россией, чтобы сохранить особые отношения с Москвой.