Блинкен сообщил Лаврову о готовности вести серьезную дипломатическую работу с Россией

1 фев. 22:55

США готовы вести серьезную дипломатическую работу с Россией на взаимной основе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшегося 1 февраля телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьезном дипломатическом уровне", - сказал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что США готовы к этому.

В Госдепе также отметили, США открыты для новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако это будет зависеть от дальнейшего развития событий, передает ТАСС.