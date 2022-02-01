В США отметили необходимость продолжения реформ и расследования беспорядков в Казахстане

1 фев. 22:44

В Казахстане необходимо продолжать осуществлять политические и экономические реформы и провести беспристрастное расследование массовых беспорядков. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, отметив, что такой позиции придерживаются власти США.

"Сейчас для властей Казахстана задача состоит в том, чтобы учесть законные интересы народа, продолжить политические и экономические реформы, восстановить международную легитимность и права человека", - цитирует его ТАСС.

Лу указал на необходимость проведения "справедливых, беспристрастных и прозрачных судебных процессов по делам тех участников протестов, кто был вооружен и прибегал к насилию".

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, народ Казахстана должен увидеть, что сотрудников полиции и служб безопасности привлекут к ответственности за несоразмерное применение силы. Лу подчеркнул, что руководству страны необходимо показать, что они не станут "считать преступлением мирное проявление свободы слова".

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), но это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Постепенно протесты переросли в массовые беспорядки. В ответ власти ввели на 14 дней чрезвычайное положение по всей стране. Согласно последним данным, в ходе протестов в республике погибли 225 человек, пострадали около 4,6 тыс человек.