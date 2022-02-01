Казахстан модернизирует свыше тысячи сельских школ

1 фев. 23:25

В Казахстане начались работы по модернизации сельских школ, рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на заседании правительства республики.

"В этом году будет модернизировано 1003 сельские школы. В 560 школах будет проведен капитальный и комплексный текущий ремонт", - сообщил министр.

Аймагамбетов добавил, что закуплено более двух тысяч предметных кабинетов, мебель обновится в 598 школах, будут модернизированы также 862 библиотеки - планируется приобрести художественную и познавательную детскую литературу (2 млн книг). Кроме того, в сельских школах приведут в порядок 574 столовых.

В республике в 2022 году будут открыты 200 новых школ, это поможет решить проблему третьих смен, дефицит ученических мест и отремонтировать аварийные школы.