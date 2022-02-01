На Кубани открыто месторождение нефти

1 фев. 23:05

В Краснодарском крае было открыто новое нефтяное месторождение, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Уточняется, что специалисты проводили разведку на территории Славянского района, одна из поисково-оценочных скважин дала промышленный приток нефти.

"Запасы ресурсов в регионе оценивают в размере 6,7 млн тонн условного топлива. По итогам 2021 года в крае получили 166 тыс т нефти и газа. Новая скважина позволит увеличить не только добычу углеводородов, но и объемы переработки нефти", - сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.