Ушла из жизни писательница Наталья Нестерова

1 фев. 21:59

В понедельник, 31 января, на 67-году жизни скончалась писательница Наталья Нестерова. Соответствующую информации подтвердили в издательстве АСТ.

"Известие стало ударом для всех, кто любил ее прекрасные книги. <...> Наталья Владимировна навсегда останется для нас человеком необыкновенной красоты, благородства и обаяния. Для издательства АСТ было большой честью и счастьем издавать ее книги", - говорится в сообщении газеты "Комсомольская правда"

Напомним, Наталья Нестерова родилась 1 октября 1955 года. Окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Она является автором более 30 книг, тираж которых превысил 7 млн экземпляров. Работала также корреспондентом, заведовала отделом биологии и медицины в журнале "Наука и жизнь", была главным редактором газеты "Здоровье и мы".