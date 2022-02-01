Израиль будет сбивать ракеты и БПЛА лазером

1 фев. 22:14

Израиль ускорит разработку сверхмощных лазеров с тем, чтобы начать их использование для противоракетной обороны и подавления беспилотников в течение года, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"В течение года армия Израиля получит на вооружение новую лазерную систему. Поначалу она будет использоваться в экспериментальном режиме на юге (близ сектора Газа), а затем будет действовать везде", - сказал он выступая на 15-й ежегодной конференции Института исследований в области национальной безопасности при Университете Тель-Авива.

По его словам, это позволит армии страны в промежутке от среднесрочной до долгосрочной перспективы окружить Израиль лазерной стеной, которая защитит от мин, ракет, беспилотников и других угроз. "Это позволит нам отобрать у противника его самую сильную карту", - приводит слова Беннета ТАСС.