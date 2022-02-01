В Тбилиси отложили премьеру оперу "Набукко" из-за "омикрона"

1 фев. 22:05

В Грузии на неопределенный срок отложили премьеру оперы "Набукко" Джузеппе Верди.

"Тбилисский театр оперы и балета сообщает, что из-за сложной ковид-ситуации премьерные спектакли "Набукко" и открытие звезды Георгия Гагнидзе перенесены", - сообщает театр в Facebook.

Премьера оперы должна была состояться 5 февраля, также отменены премьерные показы, назначенные на 6, 11, 12 и 13 февраля. Ранее приобретенные билеты останутся действительными, заверили в театре. Кроме того, билеты можно сдать в кассе театра или на сайте TKT.GE.

Даты возобновленных спектаклей в Тбилисском театре оперы и балета будут объявлены позже.