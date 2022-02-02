Операторы "Большой четверки" вернут деньги за роуминг в дни беспорядков в Казахстане

2 фев. 2:25

Крупнейшие российские сотовые операторы начали компенсацию затрат на связь абонентам, находившимся в Казахстане в начале января в период беспорядков, - сообщили в компаниях.

Так, более 40 тыс абонентов "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") получат компенсацию за расходы на исходящие звонки и SMS на номера России и входящие звонки из России в момент нахождения в роуминге на территории Казахстана с 5 по 19 января, выплаты уже начаты, - сообщили в пресс-службе компании, передает "Интерфакс".

"Мегафон" также компенсирует затраты абонентам, звонившим из Казахстана со 2 по 12 января,

Tele2 первой на рынке сделала бесплатной связь для клиентов в Казахстане. Роумеры смогли бесплатно звонить в Россию и Казахстан, отправлять SMS, а особые условия действовали даже при отрицательном балансе вне зависимости от тарифного плана клиента, - рассказали в пресс-службе оператора.

В МТС также сообщили, что до конца февраля пользователь может обратиться за перерасчетом, если с 5 по 19 января он был в Казахстанерассказали в пресс-службе ПАО "МТС".

Что касается казахских операторов, то они отказались обнулять стоимость услуг связи для партнеров на время льготного периода для российских абонентов.