Школы в Дагестане будут ремонтировать под контролем родителей

2 фев. 1:45

Контроль ремонтных работ в школах Дагестана возьмут на себя штабы родительского контроля, которые будут регулярно докладывать о ходе плановых мероприятий и согласовывать приемку документов, - сообщили в аккаунте министерства образования и науки региона в Instagram.

"Там, где будет проводиться ремонт школ, должны быть созданы штабы родительского контроля, которые систематически будут докладывать о ходе проведения мероприятий", - цитирует пресс-служба заместителя министра образования и науки Дагестана Али Магомедова, передает ТАСС.

Дагестану выделили средства из федерального бюджета на проведение капитального ремонта в 210 школах, в которых должны принимать участие родители учеников, в том числе - в выборе дизайнерского оформления.

Документы о выполнении работ будут подписаны только после осмотра проделанной работы родителями и их положительной оценки, - заверил Магомедов.