Ингушский "Сад памяти" за год пополнится еще 60 тысячами деревьев

2 фев. 0:05

В наступившем 2022 году власти Ингушетии в рамках международной акции "Сад памяти" высадят еще 60 тыс деревьев разных пород, - сообщили в Минприроды региона.

"Весной мы по традиции присоединимся к международной акции "Сад памяти". В этом году мы рассчитываем высадить в республике 60 тыс деревьев ясеня, липы и акации. Предпочтение мы отдаем именно медоносным видам деревьев, в том числе для развития пчеловодства в регионе", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в рамках акции в республике могут высадить и декоративные растения.

"Ежегодно мы наращиваем темпы: надеемся не сдавать позиций и ежегодно увеличивать объемы высаженных саженцев", - добавили в пресс-службе.

Напомним, цель акции "Сад памяти" - высадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.