Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи. По факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло, когда ребенок катался на качелях.
"Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Качели отрезали ребенку палец в Сочи
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи. По факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе городского УВД.
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