Качели отрезали ребенку палец в Сочи 

1 фев. 21:41

Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи. По факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло, когда ребенок катался на качелях.

"Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.