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Качели отрезали ребенку палец в Сочи 

Качели отрезали ребенку палец в Сочи 

Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи. По факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе городского УВД. 
Ранее сообщалось, что ЧП произошло, когда ребенок катался на качелях. 
"Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - приводит сообщение ведомства РИА Новости. 

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