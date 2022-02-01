Казахстан рассчитывает на поддержку США

1 фев. 21:25

Казахстан рассчитывает на то, что США будут надежным партнером для республики, оказывая поддержку программам реформ и совместно реагируя на глобальные вызовы и возможности, заявил спецпредставитель президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыханов.

Говоря о направлениях возможного взаимодействия от отметил, что оно может осуществляться в области борьбы с терроризмом или преодоления других вызовов в сфере безопасности, реагирования на чрезвычайную ситуацию в сфере климата, содействие расширению возможностей женщин в экономической сфере, контакты между людьми и многое другое.

"Мы ждем новых контактов на высоком уровне с администрацией [президента США Джо] Байдена и визитов в регион", - подчеркнул он, заверив, что Казахстан по-прежнему привержен своим международным обязательствам и универсальным принципам прав человека и верховенства закона.