Путин заявил, что США нацелились на сдерживание России

1 фев. 20:57

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что США думают не о безопасности Украины, а о сдерживании России.

Глава российского государства отметил, что на Западе никто не подумал, что если Украина будет в НАТО и начнет атаку на Крым, России придется воевать с Североатлантическим альянсом.

"Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача - сдерживание развития России. Вот в чем дело", - цитирует Путина ТАСС.