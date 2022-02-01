Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности Ислама Махачева

1 фев. 19:55

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории, а ныне глава организации Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с тренировки своего приятеля Ислама Махачева.

"Это был хороший день для спарринга, и я очень рад видеть, что Ислам Махачев готов. До боя 26 дней. Все по делу. Все точно в цель", - отметил Хабиб.

Напомним, следующий бой Ислам Махачев проведет с Бенеилом Дариушем. Поединок пройдет в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.