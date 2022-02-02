Ученые развивают сельское хозяйство Кабардино-Балкарии

2 фев. 3:00

Один из самых масштабных в СКФО центров лабораторной диагностики и испытаний в сельском хозяйстве работает в Кабардино-Балкарии, в агропромышленном бизнес-инкубаторе Баксанского района. При подготовке к полевым работам северокавказские аграрии имеют возможность для диагностики почвы, включая лабораторные исследования от ее состава до условий хранения сельхозпродукции.

Центр оснащен современным оборудованием, новейшими программами и тест-системами, которые обеспечивают быстрое и качественное проведение около ста видов анализов и достоверность их результатов. Специалисты центра осуществляют квалифицированную консультацию и сопровождение деятельности малых, средних и крупных сельхозпроизводителей. За помощью и консультацией сюда приезжают овощеводы и садоводы практически со всего округа, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда".

Лаборатория состоит из трех отделов: агрохимии, где проводятся химический анализ почвы, грунтов, удобрений, воды и питательных растворов; фитопатологии, занимаются выявлением и дальнейшим лечением болезней растений, определяют оптимальные условия и сроки хранения плодоовощной продукции; молекулярной биологии, исследуют вирусные и бактериальные заболевания, которые могут существенно снижать урожайность сельхозкультур. В прошлом году в лабораторию поступило более 1200 заявок, обследовано свыше 10 тыс. га земельных участков.