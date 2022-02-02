Жителя Цхинвала пытали аргентинским удавом?

2 фев. 5:00

Аргентинского удава обнаружили в Южной Осетии. Огромная рептилия была найдена у реки Проне в районе села Авнеу местными жителями. Об этом сообщил "Sputnik-Южная Осетия" биолог, ведущий программы о природе на национальном телевидении Владимир Габаев.

"На первый взгляд он мне показался сетчатым питоном. Но для достоверности я обратился к российским коллегам. Сотрудник зоологического института РАН Константин Мильто определил, что это аргентинский удав. На вид особь не истощена и не опасна, но может серьезно укусить. Такие змеи поблизости в природе не обитают, их вскармливают в домашних условиях", - сказал Габаев. Для точного исследования хладнокровного российские специалисты попросили сохранить его голову, по черепу они определят данные удава.

Фотографии змеи, появились в соцсетях на минувшей неделе. Высказываются предположения, что ее использовали во время пыток похищенного жителя Цхинвала в конце 2021 года. Ранее 31 декабря, примерно в 23.40 в приемное отделение Республиканского многофункционального медицинского центра в Цхинвале был доставлен со множественными телесными повреждениями 42-летний житель республики.