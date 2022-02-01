МИД России обеспокоен позицией стран НАТО по неделимости безопасности

1 фев. 19:53

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что РФ встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности.

Он подчеркнул, что реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что эти договоренности предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других.

По словам Лаврова, РФ тревожит, что другие страны Североатлантического альянса, например, Франция недавно заявила о том, что она настаивает на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, предшествовавших принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации. Глава МИД России акцентировал внимание на том, что в документе парижского саммита ОБСЕ 1990 года, который цитируют во Франции, не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.