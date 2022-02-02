Компенсирует ли Катар поставки российского газа в Европу

Соединенные Штаты, крупнейший в мире производитель природного газа, обратились к Катару и другим крупным производителям с просьбой о поставках дополнительных объемов газа в Европу в случае "вторжения России на Украину" и ввода санкций против РФ. Любое прекращение экспорта усугубит существующий энергетический кризис, вызванный нехваткой топлива, пишет Reuters. Россия, которая поставляет около трети потребляемого Европой природного газа, отрицает какие-либо планы вторжения в Украину.

Какова позиция Европы

Российский природный газ в Европу поставляется в основном по трубопроводам, и с октября прошлого года объем поставок снизился. По данным Refinitiv Eikon, в 2021 году поставки по трем российским газопроводам в Европу составляли 37409 гигаватт-часов в сутки (гВтч/сутки), по сравнению с 41263 гВтч/сутки в 2020 году и 49431 гВтч/сутки в 2019 году. По оценкам Platts Analytics, запасы газа в европейских хранилищах опустились примерно на 19 млрд кубометров ниже среднего сезонного уровня за пять лет, несмотря на покупки рекордных объемов сжиженного природного газа (СПГ) в последние месяцы.

В Platts Analytics ожидают, что даже если поставки российского газа продолжатся, запасы газа в европейских хранилищах к концу зимы будут близки к рекордно низким значениям, в связи с чем останется мало вариантов для преодоления газового кризиса. В январе импорт СПГ в Европу достиг рекордного уровня в 11,8 млрд кубометров по сравнению с предыдущим рекордом в ноябре 2019 года (около 9 млрд кубометров). Почти 45% импорта СПГ приходилось на США.

Насколько Катар способен помочь

У Катара, крупнейшего в мире производителя СПГ, мало свободных объемов для экспорта, поскольку большая часть газа поставляется по долгосрочным контрактам. Плановая мощность Катара по экспорту СПГ составляет 106 млрд кубометров. Люк Коттел из S&P Global Platts ожидает, что этот показатель может вырасти максимум до 107 млрд кубометров. Можно было бы нарастить производство за счет переноса технического обслуживания во втором квартале, но и в этом случае азиатские контракты по-прежнему будут ограничивать возможности Катара по поставкам в Европу. По оценкам трейдеров, на долгосрочные контракты приходится 90-95% объемов производства катарского газа и только 5-10% газа предназначаются для спотовых контрактов.

Долгосрочные прямые контракты на поставки в Китай или Японию, могут быть изменены в объемах, чтобы сделать возможными поставки в Европу, но любые азиатские клиенты, которые на это согласятся, потребуют компенсации. Отраслевые источники и эксперты ожидают, что Катар будет в состоянии перенаправлять в Европу только 8-10% своего СПГ, и даже на это нужно время, поскольку доставка катарского СПГ в Европу занимает больше времени, чем в Азию. Катар намерен увеличить производство СПГ на 40% за счет проекта по расширению Северного месторождения, но не раньше 2026 года.

Возможен ли запрет на перепродажу газа

Катар хочет, чтобы Европейский союз ограничил перепродажу газа за пределами европейского континента, чтобы помешать трейдерам наживаться на перепродаже газа, если в ЕС намерены получать дополнительные поставки из Катара и других стран-крупных поставщиков газа. В ЕС считают свободную торговлю газом существенной составляющей энергетической независимости, но крупные производители газа и даже некоторые потребители отмечают, что реформы последних двух десятилетий усложнили ситуацию на газовом рынке и привели к повышению цен.

При этом некоторые трейдеры с целью получения прибыли также перепродают катарский СПГ в Азию. "После роста цен в Европе Италия, по-видимому, перенаправила несколько танкеров с катарским газом на рынки с более высокими ценами, при этом по сравнению с 2020 годом в четвертом квартале импорт газа из Катара сократился на семь танкеров", - считает глава отдела СПГ компании по энергетической разведке Vortexa Феликс Бут. Эксперты заявили, что в Дохе все равно не смогут контролировать конечный пункт доставки, если согласятся на дополнительные поставки газа в Европу, ведь как только газ поступит в Европу, все обязательства по поводу пункта доставки становятся недействительными, и владельцы могут перегружать его на другие танкеры. Мортен Фриш из Morten Frisch Consulting подтвердил, что в Великобритании и большинстве стран ЕС правила не запрещают перенаправлять СПГ в страны за пределами Европы. При этом Европейская комиссия отказалась комментировать детали переговоров с международными партнерами о поставках газа.

Новая проблема Европы?

По данным Rystad Energy, из-за поставок СПГ в Европу мощности регазификации сжиженного газа в Западной и Южной Европе сейчас загружены на 75% от максимума, в начале января этот показатель составлял 51%. Это означает, что мощности регазификации и хранения у Европы ограничены для принятия дополнительных объемов СПГ.