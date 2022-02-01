Блинкен заявил, что страны могут сами определять свою внешнюю политику

1 фев. 19:46

У всех государств есть право на самостоятельное определение внешней политики и выбор альянсов. Об этом в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил Госдепартамент.

В беседе с главой российского внешнеполитического ведомства Блинкен отметил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также "праву всех стран определять свою внешнюю политику и альянсы", сказано в сообщении, передает ТАСС.

В свою очередь, Лавров акцентировал внимание на том, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. Он добавил, что РФ допускает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских договоренностей по Донбассу.