Почему сокращается незаконно созданная "армия Карабаха"

В марте 2021 года, спустя несколько месяцев после поражения Армении в 44-дневной войне, "секретарь Совета безопасности" непризнанной и уже несуществующей "НКР" Виталий Баласанян заверял журналистов, что разгромленное сепаратистское образование "сохранит собственные вооруженные силы", которые перейдут на контрактную основу. На тот момент "власти республики" якобы занимались вопросом создания профессиональной армии.

Однако ни для кого не было секретом, что "армия обороны" с момента своего создания в начале 1990-х была тесно связана с Вооруженными силами Армении и пополнялась оттуда призывниками, а не только получала помощь инструкторов и поддержку вооружением и военным снаряжением. И хотя даже сегодня сепаратистские власти утверждают, что их "армия обороны" продолжает играть "ключевую роль в вопросе обеспечения безопасности наряду с российскими миротворцами", похоже, это далеко не так.

Вчера завершился зимний призыв в "армию обороны", и армянские СМИ утверждают, что уже в третий раз подряд (с момента окончания 44-дневной войны 2020 года) ротации не происходит: военнослужащие только демобилизуются, но пополнения новыми солдатами-срочниками не ведется. По сути, "армия обороны" расформировывается, и процесс расформирования может быть завершен уже в ходе следующей демобилизации.

Собственно, это вполне естественный процесс, учитывая, что полтора года назад Азербайджан вернул себе контроль над ранее оккупированными территориями. И в Баку признают, что нынешняя власть в Ереване ведет себя более конструктивно, чем до войны.

Необходимо принять во внимание тот факт, что в течение 30 лет Ереван фактически отрицал участие своих военных в оккупации территорий Азербайджана, хотя именно армянская сторона в свое время создавала "армию обороны Карабаха". На сегодняшний день 95% ранее оккупированных азербайджанских территорий освобождено, и лишь на небольшой их части "засели" остатки оккупационных сил. Причем их цели резко диссонируют с целями дислоцированного там же российского миротворческого контингента: в задачи "голубых касок" входит укрепление мира, а в задачи "армии обороны" – удержание оккупированных территорий.

Последние события показали, что мощной силой "армию обороны" назвать нельзя; армянские военные находились там, пользуясь отсутствием законной власти, однако ситуация, возникшая после подписания трехстороннего Заявления о прекращении огня 9-10 ноября 2020 года, не позволяет армянским властям призывать новобранцев и отправлять их служить на территорию другой страны.

Вероятно, в Ереване понимают, что отправка на территорию одного суверенного государства призывников другого суверенного государства может привести к возобновлению политики оккупации, и, как следствие, к очередной войне.