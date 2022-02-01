Аксенов назвал причину присоединения Крыма к России

1 фев. 19:20

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал комиссии Верховной рады изучить обстоятельства государственного переворота на Украине в 2014 году, который и стал истинной причиной воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Верховная рада Украины создала временную комиссию по расследованию фактов, которые привели к потере полуострова.

"На самом деле причины, которые повлекли "потерю Крыма", на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна – государственный переворот в Киеве в 2014 году", - сказал Аксенов.

Далее он отметил, что в том случае, если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которые уже хорошо известны – "это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники".

В то же время глава Крыма отметил, что этого при нынешнем режиме не произойдет.