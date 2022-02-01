Саудовская Аравия создает метавселенную

1 фев. 19:15

Саудовская Аравия инвестирует $6,4 млрд в технологии будущего, из которых $1 млрд будет направлено на создание футуристического мегаполиса NEOM, расположенного на побережье Красного моря.

Здесь будет создана метавселенная для обслуживания жителей и гостей города и платформа по защите персональных данных пользователей. Об этом сообщил министр связи и информационных технологий страны Абдалла ас-Саваха на открытии международной конференции LEAP в Эр-Рияде.

"В условиях жесткой региональной конкуренции королевство стремится к диверсификации экономики и вкладывает миллиарды в технологии будущего", - сказал он, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Al Watan. Уточняется, что общий объем капиталовложений достигает $6,4 млрд.

Так, нефтяной гигант Aramco намерен вложить $1 млрд в развитие стартапов по всему миру, а телекоммуникационная компания Saudi Telecom – аналогичный объем средств в инфраструктуру подводных кабелей и центров обработки данных для формирования хаба облачных и цифровых услуг.