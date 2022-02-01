ООН оценила возобновление учебы в вузах Афганистана

1 фев. 18:55

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует заявление радикального движения "Талибан" (запрещено в России) о решении возобновить занятия в государственных университетах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице миссии ООН по содействию Афганистану в социальной сети Twitter.

"Завтра может начаться что-то действительно важное для Афганистана. ООН приветствует объявление о том, что государственные университеты 2 февраля вновь будут открываться для всех студентов женского и мужского пола", - сказано в заявлении.

Напомним, 15 августа 2021 года боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В конце августа занятия в афганских вузах и школах были приостановлены.

30 января глава министерства высшего образования во временном правительстве Абдул Баки Хаккани сообщил, что занятия во всех высших учебных заведениях в афганских провинциях с жарким климатом возобновятся 2 февраля, а в провинциях с холодными климатом - 26 февраля.